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İzmir’de üretilen salçanın geliri lösemili çocuklara umut olacak

İZMİR’in Seferihisar ilçesinde LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından Salça Şenliği düzenlendi.
İzmir’de üretilen salçanın geliri lösemili çocuklara umut olacak

Türkiye'de sağlıklı bir toplum için hizmetlerini sürdürmeye devam eden LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Seferihisar Doğal Yaşam Çiftliği’nde Salça Şenliği düzenlendi. Lösemi hastalığının yenen çocukların anneleri, lösemi hastalığını atlatan gençler ve gönüllülerin katıldığı şenlikte doğal ve katkısız salça üretildi. Öte yandan müzik dinletisi ve çeşitli gösteriler şenliğe renk kattı. Üretilen salçalar, LSV Dükkan’dan satışa sunuluyor. Kanseri tedavi etmek kadar önlemenin de önemine değinen LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, “LÖSEV olarak yıllardır lösemili çocuklar ve kanser hastaları için hizmet veriyoruz. Seferihisar Doğal Yaşam Çiftliği’ndeyiz. Burada domates salçası üretimi yapıyoruz. Üretimi çocukları lösemi hastası olan annelerle, gönüllülerimizle ve iyileşen gençlerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Etkinlikte şehir dışından gelen konuk ailelerimiz, hastalığı olan atlatmış gençlerimiz ve gönüllülerimiz var. Kanseri tedavi etmek kadar kanseri önlemek de önemli. Bu nedenlerin başında sağlıksız besleme geliyor. Bizim için katkısız ve doğal gıdalar çok önemli. Katkısız doğal anne salçası üretiyoruz" dedi.


 

“ÇOCUKLARIMIZIN TEDAVİSİNE KATKI SAĞLAYABİLİRSİNİZ"

LSV Dükkan’da satışa sunulan ürünleri alarak lösemi hastası çocukların tedavisine katkı sağlanabileceğini dile getiren LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Gamze Berçin Edirne, “Ürünlerimizin satışını LSV Dükkan markası adı altında gerçekleştiriyoruz. Elde edilen gelir çocuklarımızın eğitim ve tedavi masrafları için harcanıyor. LSV Dükkan’da rehabilitasyon atölyelerimizde annelerimiz ve iyileşen gençlerimiz tarafından tasarlanan hediyelik eşyalardan tutun da doğal gıdalara kadar geniş bir ürün skalası var. Biz buraya aynı zamanda ‘İyilikler dükkanı’ da diyoruz. ‘İyilikler dükkanı’ndan sizler de sevdikleriniz için bir şeyler alarak çocuklarımızın tedavisine katkıda bulunabilirsiniz" açıklamasında bulundu.  


 

“ESKİ LÖSEMİ HASTASIYIM, ÇALIŞMALARA DESTEK VERMEYE GELDİM"


 

Lösemi hastalığını atlatarak sağlığına kavuşan Mustafa Şahingül (20) ise LÖSEV ile 11 yaşında tanıştığını ifade etti. Çalışmalara katılmak ve destek vermek için Aydın’dan geldiğini belirten Şahingül, “Adnan Menderes Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi okuyorum. Eski lösemi hastasıyım. LSV dükkanda satmak için ürettiğimiz ürünlerin gelirini çocukların tedavisinde kullanıyoruz. Tedavisi devam eden çocukların annelerinin ürettiği ürünleri satıyoruz. Anneler üretirken hem aile ekonomisine katkı sağlıyorlar hem de sattıkları ürünler LÖSEV’in çocuklarının tedavisinde kullanılıyor. Tedaviden sonra normal bir hayat başlıyor. Pes etmeden, yorulmadan ve korkmadan hayatlarına devam etsinler. Tedavim biteli 15 yıl oldu ve şimdi burada onlar için çalışıyorum. Onların da tedavileri bittiğinde burada kardeşleri için çalışacaklar" diye konuştu.

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