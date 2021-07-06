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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 11 tutuklama

İZMİR'de, polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen operasyon ve uygulamalarda çeşitli türde ve miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 11 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 28 Haziran- 04 Temmuz'da yapılan uygulama ve operasyonlarda; 126 gram esrar- skunk, 6 gram kokain, 21 kök kenevir, 1 gram sentetik kannabinoid, 109 gram metamfetamin, 41 ecstasy, 2 bin 381 sentetik ecza maddesi, 385 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 30 şüpheliden 11'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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