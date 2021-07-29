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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama

İzmir'de, polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonları ve uygulamalarında gözaltına alınan 50 kişiden 20’si tutuklandı.
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 20 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 19-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan uygulama ve operasyonlarda; 641 gram esrar- skunk, 52 gram kokain, 26 kök kenevir, 486 gram sentetik kannabinoid, 4 kilo 94 gram metamfetamin, 63 ecstasy, 948 sentetik ecza maddesi, 202 captagon, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 28 bin 665 bin TL, 2 tabanca, 2 tüfek ve 27 fişek ele geçirildi, 50 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 20’si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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