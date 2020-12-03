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İzmir'de uyuşturucu ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 4 gözaltı

İzmir'in Beydağ ve Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de uyuşturucu ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 4 gözaltı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Beydağ'da bir otomobil içerisinde cinsel içerikli hapların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma neticesinde ekipler, tespit edilen otomobili yol güzergahında durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 1083 cinsel içerikli hap, 265 cinsel içerikli içecek ve 42 adet cinsel içerikli ürün ele geçirirken, sürücü B.T. gözaltına alındı.

Öte yandan, Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Manisa'nın Alaşehir ilçesinden uyuşturucu madde alarak İzmir kent merkezine sevkiyat yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Tespit edilen aracı İzmir- Manisa il sınırında durduran ekipler, araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 ayrı poşet içerisinde toplam 563 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili M.Ö., N.D. ve F.K. gözaltına alındı.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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