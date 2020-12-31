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İzmir'de yılbaşı ve kısıtlama öncesi marketlerde yoğunluk oluştu

İZMİR'de vatandaşlar, yılbaşı ve kısıtlama öncesi ihtiyaçlarını karşılamak için marketleri doldurdu. Yılbaşını evde kutlayacaklarını söyleyen vatandaşlar, sade bir program yaptıklarını ifade etti.
İzmir'de yılbaşı ve kısıtlama öncesi marketlerde yoğunluk oluştu

Yeni yıla sayılı saatler kala kısıtlamanın da etkisiyle vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere akın etti. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni yıla evde girecek olan vatandaşlar, biraz buruk olduklarını sadece bir programla kutlama yapacaklarını kaydetti. Market alışverişlerinde en çok satılan ürünler ise meyve, kuru yemiş ve içecekler oldu.

Ege Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Feyzi Başdaş, "Son 3 gündür epey yoğundu. Yılbaşı öncesi satışlarımızda artışlar her yıl oluyor. Birçok yer kapalı olacağı için yılbaşını evinde geçirecek olan vatandaşlar bu nedenle daha çok alışveriş yapıyor. Meyve, çerez ve içecek aşırı talep görüyor. Her yılbaşında da hep aynı ürünler talep görüyor" dedi.

Alışverişe gelen vatandaşlardan Alican Soy, "Yılbaşı öncesi ve genel ihtiyaçlarımız için alışverişimizi yapıyoruz. Özel bir ürün için almaya gelmedim, sebze meyve gibi alışverişlerimi gerçekleştiriyorum" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş Bilge Erger ise, "Kısıtlama da var, yılbaşı alışverişi için geldik. Yılbaşı sofralarımızı meyve kuru yemiş ve et ürünlerinde süslemeyi düşünüyoruz" dedi.

Ahmet Karga da, "Bu yıl içimiz biraz buruk. Ailelerimizden uzakta geçireceğiz. Yapacak bir şey yok. Kendi çocuğumuzla beraber güzel bir yılbaşı geçirmeyi düşünüyoruz. Evde oturup bir şeyler yiyip içerek yılbaşını geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

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