İzmir'de yılbaşında bazı bulvar, meydan ve caddelere giriş yapılamayacak

İzmir'de bu gece saat 21.00'den yarın saat 10.00'a kadar bazı bulvar, meydan ve caddelere yılbaşı kutlaması amaçlı girişe izin verilmeyecek.

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği talimatının verildiği hatırlatıldı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

"Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamde turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle ülkemizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması için; bu gece saat 21.00’den yarın saat 10.00’a kadar ilimiz ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama veya toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turistler de dahil olmak üzere etkinlik amaçlı tüm girişlerin sınırlandırılmasına, sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmeleri yapılarak ve sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınmasına, belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin (yabancı turistler de dahil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine karar verilmiştir."

Açıklamada, Gündoğdu, Meydanı, Konak Cumhuriyet Meydanı, Konak Saat Kulesi, Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Birinci Kordon, Buca Forbes Caddesi, Bayraklı Sevgi Yolu, Bornova Küçük Park, Bornova Meydanı, Karşıyaka Çarşı, Bostanlı Caddesi, Karşıya Sahil'in yanı sıra Kaymakamların belirlediği alanların da kısıtlamaya dahil olduğu belirtildi.