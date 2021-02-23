  • BIST 1.518
  • Altın 412,341
  • Dolar 7,0770
  • Euro 8,5957
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 3 °C
»

İzmir'de, yol ortasında mesai arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, mesai arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Meral Şen'in (40) cinayet şüphelisi E.Ş. (36) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İzmir'de, yol ortasında mesai arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı

Olay, geçen perşembe saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 Sokak'ta yaşandı. 2 çocuk annesi Meral Şen, sokak ortasında mesai arkadaşı olduğu öne sürülen E.Ş. tarafından bıçaklandı. Saldırgan, beyaz renkli otomobille kaçarken, kadını kanlar içerisinde yatarken gören vatandaşlar, polisi aradı. Ağır yaralı halde ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Meral Şen'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, şüphelinin kaçarken kullandığı otomobili Nazarköy Mahallesi yakınlarında terk edilmiş olarak buldu.

BORNOVA'DA YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan E.Ş.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karacaoğlan Mahallesi 6244 Sokak yakınlarında hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan kişinin E.Ş. olduğu ve Kemalpaşa'da öldürülen Meral Şen'in (40) cinayet şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan E. Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'EŞİM ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN ŞİKAYET ETMİŞ'

Geçen günlerde eşinin cenazesini teslim almak için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen Soner Şen, E.Ş.’nin temizlik ürünleri üretimi yapan fabrikada çalışan eşinin mesai arkadaşı olduğunu söyledi. Şen, "E.Ş. denilen kişi, iş yerine alkollü geliyor. Eşim de 'Ben bununla çalışmam' diyerek, durumu üstlerine bildiriyor. E.Ş., işten çıkartılıyor. Bu nedenle kinlendiği eşimi, durakta beklerken katlediliyor. İnsanlığımız bu kadar işte. Eşim, aynı makinada çalıştıkları için rahatsız olmuş ve şikayet etmiş, ne var ki bunda. Eşim, olay günü, gece vardiyasına gitmek için servis bekliyordu. İki çocuğum var, perişan durumdayız" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa’da cinayet şüphelisi 5 kişi tutuklandı23 Şubat 2021 Salı 19:41
  • Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama23 Şubat 2021 Salı 18:28
  • Ümitcan Uygun'a 'uyuşturucuya özendirmek'ten 10 yıl hapis talebi23 Şubat 2021 Salı 17:33
  • Motosikletten pompalı tüfekle açılan ateşte ağır yaralandı23 Şubat 2021 Salı 17:32
  • Siirt merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı23 Şubat 2021 Salı 16:36
  • Karabük merkezle organize suç örgütüne operasyon: 29 gözaltı22 Şubat 2021 Pazartesi 19:26
  • Sinop’ta çalıntı ve change oto operasyonu: 3 gözaltı22 Şubat 2021 Pazartesi 18:08
  • Denizli'de uyuşturucuya 9 tutuklama22 Şubat 2021 Pazartesi 17:57
  • Yasin Börü davasında savcı, PKK propagandası gerekçesiyle 5 sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti22 Şubat 2021 Pazartesi 15:32
  • Esenyurt'ta bir çocuğun ağır yaralandığı trafik kazasında araç sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı22 Şubat 2021 Pazartesi 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti