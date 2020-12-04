  • BIST 1.330
  • Altın 461,757
  • Dolar 7,7820
  • Euro 9,4624
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

İzmir'deki "ankesör davalarında" verilen ilk mahkumiyet kararı istinaftan geçti

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, kentteki ankesör soruşturmaları kapsamında ilk mahkumiyet kararı olma özelliği taşıyan, eski üsteğmen H.K. hakkında verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kararını, hukuka uygun buldu.
İzmir'deki "ankesör davalarında" verilen ilk mahkumiyet kararı istinaftan geçti

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi itiraz üzerine, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya ilişkin dosyayı inceledi. 

Daire, yerel mahkemenin kararında, "usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, deliller ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu" gerekçesiyle, sanık ve avukatının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Sanığın tutuksuz yargılanma talebi de reddedildi. Dosya, Yargıtay'da görülecek.

Dava
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Eylül'deki karar duruşmasında, tutuklu sanık eski jandarma üsteğmen H.K'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Kentte yaklaşık bir yıldır devam eden ankesör soruşturmaları kapsamında açılan davalarda alınan ilk mahkumiyet kararı olma özelliği taşıyan davanın gerekçeli kararında, H.K'nin, 13 kişi ile ankesörlü telefonlardan ardışık aramasının bulunduğu kaydedilmiş, söz konusu aramaların örgüt mahrem abilerince yapıldığı, sanığın bu şekilde örgütün mahrem yapılanması içerisinde olduğu kanaatine varıldığı belirtilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ilk yerli metro seti Kocaeli Metrosu için Ankara'da üretilecek04 Aralık 2020 Cuma 16:17
  • ABD Ulusal Güvenlik Direktörü Ratcliffe'a göre Çin Amerika'ya yönelik en büyük tehdit04 Aralık 2020 Cuma 15:14
  • Rize'yi istila eden uğur böceklerinin sırrı ortaya çıktı04 Aralık 2020 Cuma 14:58
  • Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yolu açılıyor04 Aralık 2020 Cuma 14:57
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Aşı olma konusunda sıkıntım yok04 Aralık 2020 Cuma 14:57
  • Tabureye oturup ölen eşinin cenazesinin başında bekledi04 Aralık 2020 Cuma 14:56
  • Bakan Selçuk'tan ilk açıklama: Asgari ücret için kritik an04 Aralık 2020 Cuma 14:29
  • Eski Bakan Nevzat Ayaz son yolculuğuna uğurlandı04 Aralık 2020 Cuma 14:09
  • RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu: Uluslararası paydaşlarımızı Türkiye'de ofis açmaya davet ediyorum04 Aralık 2020 Cuma 13:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı için Ayasofya'da04 Aralık 2020 Cuma 13:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti