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İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin 1 gözaltı

İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kadın gözaltına alındı.
İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin 1 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek kentte bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Banu Ö'nün gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Ö, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında “Dini değerleri alenen aşağılamak” suçundan gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi. 

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alındığı ve bu kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. 

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden dün müzik yayını yapılmıştı. Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. 

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