İzmir'deki deprem sonrası binasının dayanıklılığını merak eden ALO 181'i aradı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ALO 181 hattını İzmir depremi sonrası arayan vatandaşların en çok merak ettiği konular, "binasının riskli olup olmadığı ve zeminin sağlamlığı" oldu.

İzmir'deki deprem sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "ALO 181" çağrı merkezini arayan vatandaşlar en çok "Binam riskli mi?", "Zeminim sağlam mı?" sorularını yöneltti.

Bakanlığın, depreme dayanıksız ve risk içeren yapıları il müdürlüklerine bildirmek ve kentsel dönüşüm hakkındaki süreçleri en güncel haliyle vatandaşlara aktarmak için kurulan çağrı merkezi "ALO 181" ile talep, beklenti ve şikayetler çözüme kavuşturuluyor.

Kentsel dönüşüm konusunda günlük ortalama 200 çağrının geldiği ALO 181 hattı, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar tarafından yoğun şekilde arandı.

Depremin olduğu akşam 466 çağrıyı yanıtlayan ALO 181'i, 31 Ekim'de 1227, 1 Kasım'da 1503, 2 Kasım'da 2 bin 510, 3 Kasım'da ise 1378 kişi aradı.

Vatandaşların en çok sorduğu sorular "Binam riskli mi?", "Zeminim sağlam mı?", "Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim?", "Risk tespiti nasıl yaptırabilirim?", "Binamda çatlaklar oluştu, ne yapabilirim?" ve "Tekrar deprem olur mu?" oldu.

Vatandaşlar deprem bölgesindeki çalışmalar için teşekkür etti

Deprem sonrası çağrı merkezini İzmir'den arayan vatandaşlar, çalışmaları yerinde inceleyen ve süreçleri yürüten Bakanlara, arama kurtarma ekiplerine, ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Deprem sonrası müdahale ve yardımların çok hızlı yapılmasını takdirle karşıladıklarını belirten vatandaşlar, kentsel dönüşüm konusunun Türkiye'de çok önem kazanmasını ve deprem acılarının yaşanmaması için riskli binalarda önceden tedbir alınmasını istedi.

ALO 181 hattında birçok konuda bilgi veriliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli bina süreçlerinde gerek mevzuat ve gerekse devlet destekleri hakkında vatandaşların doğru bilgi edinebilmesi için çağrı merkezini 24 saat hizmete açık tutuyor. Vatandaşların aradıklarında oluşturulan kayıtları işlem sırasına göre yeniden incelemeye tabi tutuluyor.

ALO 181 hattını kentsel dönüşüm ve deprem konularında arayanlara, "risk tespiti nasıl yaptırılır, başvuru şartları, riskli alan, kredi-faiz destekleri, kira yardımı ve harçlardan muafiyetler" başta olmak üzere birçok konuda bilgi veriliyor.