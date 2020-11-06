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İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı.
İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda'nın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi

İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlanmasının ardından Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'ne nakledildi.

Arama ve kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan Ayda Gezgin'in tedavisi, 3 Kasım'da Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım servisinde başlamıştı.

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ziyaret edilen Ayda, yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlanmasının ardından sabahın erken saatlerinde Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'nde özel bir odaya nakledildi.

Ayda'nın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü öğrenildi.

Enkazdan çıkarılan diğer çocuklar
Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasının ardından tedavisi Çocuk Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde devam ediliyor.

Doğanlar Apartmanı'ndan 10 saat sonra kurtarılan Günay Özışık'ın tedavileri üniversite bünyesindeki Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor.

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan ise yoğun bakım servisindeki tedavisinin tamamlanması ile Çocuk Hastanesinde normal servise alındı.

Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek de 3 Kasım'da depremden kurtarılan annesi ve kardeşleriyle buluşmuştu. Perinçek'in de tedavisinin Ege Üniversitesi Hastanesinde sürdüğü belirtildi.

Depremde yaralananlardan 4'ü yoğun bakımda olmak üzere 21 kişinin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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