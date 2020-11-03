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İzmir'deki depremde can kaybı 102'ye yükseldi

AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 102 olduğunu bildirdi.
İzmir'deki depremde can kaybı 102'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1464 artçı sarsıntı kaydedildi.

AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye yükseldiğini bildirdi.

5 binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor
İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

Açıklamada, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısı yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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