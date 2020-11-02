  • BIST 1.125
  • Altın 507,867
  • Dolar 8,3751
  • Euro 9,7478
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 8 °C
»

İzmir'deki depremde can kaybı 79 oldu

AFAD, İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 79'a yükseldiğini duyurdu.
İzmir'deki depremde can kaybı 79 oldu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 79, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 219'unun ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1120 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 166 yıllık anıt meşe ağacının gövdesinden ayrılan bir bölümü devrildi02 Kasım 2020 Pazartesi 09:59
  • İngilizin yarımadadaki villası için hem yıkım, hem para cezası02 Kasım 2020 Pazartesi 09:55
  • Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama02 Kasım 2020 Pazartesi 09:54
  • Türkiye ve dünya gündemi02 Kasım 2020 Pazartesi 09:23
  • Fransa’da ayrımcılık yasası karşı cinsten doktoru reddedene 5 yıl hapis cezası öngörüyor02 Kasım 2020 Pazartesi 09:11
  • ABD'de seçimlere 2 gün kala Trump'ın yoğun programı sürüyor02 Kasım 2020 Pazartesi 09:11
  • Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor02 Kasım 2020 Pazartesi 09:10
  • TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak02 Kasım 2020 Pazartesi 09:09
  • İzmir'de yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif enkazdan yaralı çıkarıldı02 Kasım 2020 Pazartesi 09:08
  • İzmir'deki depremde can kaybı 79 oldu02 Kasım 2020 Pazartesi 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti