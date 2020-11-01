İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir’de bulunan Bakanlarla birlikte, AFAD Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

Oktay, şunları kaydetti:

"Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor." dedi.

Oktay, "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz- hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz." diye konuştu.

"Buse Hasyılmaz 1-2 güne taburcu olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak." ifadelerini kullandı.

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastanelerimizde tedavi altına alınan kişi sayısı 896'dır. Bu sabah itibarıyla tedavisi tamamlanıp taburcu edilen hasta sayımız 682'dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda yatırılmak üzere gözlem ve müşahede altına olan kişiler dahil toplam 214 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Yatan hastalarımızdan 8 kişi yoğun bakımda, 3 kişinin durumu maalesef ciddiyetini koruyor."