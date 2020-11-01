  • BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir’de bulunan Bakanlarla birlikte, AFAD Koordinasyon Merkezinde yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e yükseldiğini bildirdi.

enkaz.jpg

Oktay, şunları kaydetti:

"Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor." dedi.

Oktay, "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz- hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz." diye konuştu.

"Buse Hasyılmaz 1-2 güne taburcu olacak"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak." ifadelerini kullandı.

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastanelerimizde tedavi altına alınan kişi sayısı 896'dır. Bu sabah itibarıyla tedavisi tamamlanıp taburcu edilen hasta sayımız 682'dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda yatırılmak üzere gözlem ve müşahede altına olan kişiler dahil toplam 214 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Yatan hastalarımızdan 8 kişi yoğun bakımda, 3 kişinin durumu maalesef ciddiyetini koruyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuşadası Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem01 Kasım 2020 Pazar 10:33
  • 35 kilo çikolatayla 113 yıllık gramofonun aynısını yaptı01 Kasım 2020 Pazar 10:32
  •  Aslan balıkları ve kaçak avlanma orfoz için önemli bir tehdit 01 Kasım 2020 Pazar 10:31
  • Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeye devam ediyor01 Kasım 2020 Pazar 09:19
  • Yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verilmeye başlandı01 Kasım 2020 Pazar 09:18
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Karikatürlere ilişkin açıklamam İslam dünyasında yanlış anlaşıldı01 Kasım 2020 Pazar 09:17
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Kasım 2020 Pazar 09:16
  • Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı01 Kasım 2020 Pazar 09:15
  • Sağlık Bakanı Koca: Hayat bir kez daha kazandı01 Kasım 2020 Pazar 09:14
  • İzmir'de can kaybı 49'a yükseldi01 Kasım 2020 Pazar 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti