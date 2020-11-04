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İzmir'deki depremde yaralanan 27 kişinin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesinde sürüyor

İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yaralananlardan 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 27 kişinin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor.
İzmir'deki depremde yaralanan 27 kişinin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesinde sürüyor

İzmir'de, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yaralananlardan 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 27 kişinin tedavisi Ege Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor.

Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in, Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in ve Doğanlar Apartmanı'ndan 10 saat sonra kurtarılan Günay Özışık'ın tedavileri üniversite bünyesindeki Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor.

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan ise yoğun bakım servisindeki tedavisinin tamamlanması ile Çocuk Hastanesinde normal servise alındı.

Doğanlar Apartmanı enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek, dün depremden kurtarılan annesi ve kardeşleriyle buluşmuştu. Perinçek'in de tedavisinin Ege Üniversitesi Hastanesinde sürdüğü belirtildi.

Kent genelindeki diğer hastanelerde de 137 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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