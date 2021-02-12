  • BIST 1.539
  • Altın 410,941
  • Dolar 7,0193
  • Euro 8,4944
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 13 °C
»

İzmir'deki hortumda yaralanan 18 kişiden 16'sının tedavisi tamamlandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortumda yaralanan 18 kişiden 16'sının tedavisi tamamlandı.
İzmir'deki hortumda yaralanan 18 kişiden 16'sının tedavisi tamamlandı


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, dün Çeşme Alaçatı'daki bir şantiye alanında bulunan kule vincinin, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle işçilerin konakladığı konteynerlerin üzerine devrilmesi sonucu 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

İş makineleri ve araçların da zarar gördüğü olaya, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda AFAD İzmir, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Olayda yaralananlardan 16'sının tedavisi tamamlanırken, 2'sinin tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde sürdüğü kaydedildi.

AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin alanda çalışmalarına devam ettiği, bölgede meydana gelen maddi zararın boyutunun tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede yaşanan yağışlar neticesinde su baskını meydana gelen 30 adrese ve çöken bir istinat duvarına belediye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.

Fırtına nedeniyle biri ağır hasar alan 3 tekne batarken, bir kule vinç, 2 iş makinesi ve 10 araçta çeşitli derecelerde hasar meydana geldiğine değinildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kosovalılar 14 Şubat'ta erken genel seçim için sandığa gidecek12 Şubat 2021 Cuma 11:30
  • Sofya'daki Türk Mezarlığı restore edilecek12 Şubat 2021 Cuma 11:30
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'bakım sigortası' modelini masaya yatırdı12 Şubat 2021 Cuma 11:28
  • FETÖ infaz koruma memurlarını 'Nafiz' zabıt katiplerini 'Zeki' diye adlandırmış12 Şubat 2021 Cuma 11:28
  • Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor12 Şubat 2021 Cuma 11:22
  • Şanlıurfa merkezli terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 17 şüpheli yakalandı12 Şubat 2021 Cuma 11:19
  • Pakistan, ABD'nin kullandığı 'Hindistan’ın Cammu Keşmiri' ifadesini 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi12 Şubat 2021 Cuma 11:13
  • 'Pençe Kartal-2 Harekatı' kapsamında 33 terörist etkisiz hale getirildi12 Şubat 2021 Cuma 11:07
  • Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu12 Şubat 2021 Cuma 11:02
  • Sivil havacılıkta idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı12 Şubat 2021 Cuma 10:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti