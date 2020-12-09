  • BIST 1.351
  • Altın 468,627
  • Dolar 7,8298
  • Euro 9,5017
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -2 °C
»

İzmir'deki yıkıcı deprem zeminin yapısını değiştirdi

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'deki yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğünde deprem sonrası yerde düşey yönde hareket gerçekleştiğini belirtip, buna bağlı olarak Samos Adası'nın 15 santimetre yükseldiğini açıkladı.
İzmir'deki yıkıcı deprem zeminin yapısını değiştirdi

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, yıkıma yol açtı. 100’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremde, onlarca bina zarar gördü. Yıkılan binaların dışında 'ağır', 'orta' ve 'hafif' seviye birçok yapıda meydana geldi DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yapılan incelemeler sonucu deprem sonrası zeminin yapısında da değişim gerçekleştiğini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, zemin yapısındaki değişimi şöyle anlattı:

"Her büyük depremden, özellikle büyüklüğü 7.0'ye varan depremlerden sonra yer kabuğunun yüzeyinde farklı değişimler olur. Yanal yönde bir hareket olmuşsa mesela 1999 depreminden sonra 4,5 metre bir atım oluştu. Fayın üzerindeki 2 blok 1'i 4.5 metre öne, diğeri geriye gidiyor. Normal faylarda 30 Ekim'deki depremde ise düşey yönde bir hareket gerçekleşti. Yaklaşık 10 kilometre derinlikte bu harekette, 1,5 metre yer değiştirme oldu. Yüzeye ise 15 santimetre yansıdı. Samos Adası 15 santimetre yükseldi, bizim kıyılarımız Gümüldür ve Menderes tarafları bölge olarak 15 santimetre çökmüş oldu. Bizim yüksekliğimiz değişmiş oldu. Bu durum jeodezik yöntemlerle belirlendi" dedi.

Bölgede 4 binin üzerinde artçı depremin olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bölgedeki artçı deprem hareketliliği sürüyor. Belli yerlerde depremlerde kümelenmeler olduğunu görüyoruz. Bu durum, ana faya komşu diğer fayların da tetiklendiğini gösteriyor. Denizin içindeki fayların tetiklendiğini görüyoruz. Karadaki faylarımız henüz bu depremden tetiklenme anlamında etkilenmedi" diye konuştu.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki artçı depremlerin 1 yıl sürebileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi09 Aralık 2020 Çarşamba 09:38
  • Yerli üretim aşı taşıma konteyneri hazır09 Aralık 2020 Çarşamba 09:33
  • İzmir'deki yıkıcı deprem zeminin yapısını değiştirdi09 Aralık 2020 Çarşamba 09:31
  • Kabzası hayvan boynuzundan yapılan 'Yusufeli bıçağı' markalaşıyor09 Aralık 2020 Çarşamba 09:30
  • İzmirli aile, salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi09 Aralık 2020 Çarşamba 09:29
  • TİKA'dan Kolombiya'daki uluslararası havaalanına, termal kamera sistemi desteği09 Aralık 2020 Çarşamba 09:12
  • Suudi Arabistan ile ABD arasında 'Şahin Pençesi-2' tatbikatı başladı09 Aralık 2020 Çarşamba 09:11
  • Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri BM'ye şikayet edildi09 Aralık 2020 Çarşamba 09:10
  • İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: Çok sayıda gözaltı09 Aralık 2020 Çarşamba 09:09
  • Meclis ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi09 Aralık 2020 Çarşamba 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti