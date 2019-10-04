İzmir'den gelip Van'da bal hasadı yaptılar

İzmir'den gezi amaçlı Van'a gelen 40 kişilik grup, arıcı kıyafeti giyip bal hasadı yapmanın heyecanını yaşadı.

Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için İzmir'den gelen 40 kişilik yerli turist kafilesi, arıcı kıyafeti giyerek, satın aldıkları organik balın hasadını yaptı.

Tur şirketi aracılığıyla kente gelen yerli turistler, bir arıcının üretim sahasında, önce özel kıyafetler giydi, ardından da kovanlardan bal topladı.

Ziyaretçiler, karakovan balı üreten Ömer Akbulak'ın evine misafir olarak, ikramların ardından organik balı hem tatma hem de yerinde görme imkanı buldu. Arıcı kıyafeti giyip kovanların bulunduğu alanda bal hasadı yapan grup üyeleri, kovandan çıkardıkları ürünleri satın aldı.

İzmir'den gelen grup üyelerinden Tülin Yağcı, çok farklı ve heyecan dolu bir deneyim yaşadığını anlattı.

Van'ı çok güzel bulduğunu aktaran Yağcı, "Bal hasadı bana çok enteresan geldi. Kendi balımı, kendi elimle kesip almak çok heyecanlı ve güzel. Daha önce hiç böyle bir duygu yaşamamıştım. Herkesin yaşamasını dilerim." dedi.

Gülsen Salman, çok uzun yoldan Van'a geldiklerini ancak bu yolculuğa değecek şeylerle karşılaştıklarını ifade etti.

Bal hasadını yerinde gördüklerini, merak ve zevkle de hasat yaptıklarını belirten Salman, "Hasadı özel kıyafetle yaptığımız için kendimizi güvende hissedip, gönül rahatlığıyla bu deneyimi yaşadık ve çok mutlu olduk. Şimdi bu balları evlerimize götürüp, keyifle yiyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilere 5 yıldır bal hasadı imkanı sunuyorlar

Tur operatörü Engin Pişkin yaklaşık 5 yıl önce bu fikri üretici Akbulak ile geliştirdiklerini ve çok güzel sonuçlar aldıklarını söyledi.

Konuklarının satın almak istedikleri balı kendi elleriyle hasat etme imkanı bulduklarını dile getiren Pişkin, "Misafirlerimize zaten tarihi ve turistik yerleri gezdiriyoruz ama biz istedik ki misafirlerimiz kentten ayrılırken akıllarında burasıyla ilgili unutulmaz anılar kalsın. Bu vesileyle gelen misafirlerimizi bal kovanlarının başına getirerek hem kentimizde üretilen organik karakovan balını tanıtıyoruz hem kendi elleriyle hasat yapma imkanı sunuyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçileri evinde ağırlayan üretici Akbulak da amaçlarının hem organik balı hem de Van'ı tanıtmak olduğunu kaydetti.