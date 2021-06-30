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İzmir'den getirdiği tütüne emdirilmiş bonzai ile yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 440 gram tütüne emdirilmiş bonzai ve hassas terazi ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen Umut E. (26), tutuklandı.
İzmir'den getirdiği tütüne emdirilmiş bonzai ile yakalandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den bir kişinin otobüsle uyuşturucu madde getireceği ihbarını aldı. Marmaris Otogarı'nda, dün akşam önlem alan sivil polis ekipleri, şüphelinin içinde bulunduğu otobüs ve geliş saatini tespit edip, beklemeye başladı. Şüpheli, takip edildiğinden habersiz otobüsten inip, bir taksiye binerek, evine gitti. Şüphelinin eve girmesinin ardından polis, harekete geçip, operasyonu başlattı. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Caca'nın da katılımıyla şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Şüpheli Umut E., poşet içindeki 440 gram tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde bonzaiyi bir cam kap içinde, buzdolabına yerleştirdiği sırada yakalandı. Evdeki aramada uyuşturucu tartmakta kullanıldığı belirlenen bir de hassas terazi ele geçirildi.

Daha önce otellerde garsonluk yaptığı öğrenilen şüpheli Umut E., polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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