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İzmir'e 4 milyar TL'lik yatırım: 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

Folkart Yapı'nın, Rönesans ve Tekfen Holding ortaklığındaki Florya Gayrimenkul'ü 50 milyon 500 bin dolar bedelle satın alma süreci tamamlandı.
İzmir'e 4 milyar TL'lik yatırım: 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

Folkart'ın Rönesans Holding ile Tekfen Holding'in, yüzde 50'şer payla ortak olduğu Florya Gayrimenkul'ün tamamını satın almak üzere başlattığı süreç sonuçlandı. Rekabet Kurulu Folkart'ın 50 milyon 500 bin dolarlık satın alma girişimini onayladı. Rekabet Kurulu onayı sonrası gerekli ödemeler ve hisse devirleri yapıldı. Bugüne kadar İzmir'de inşa ettiği yenilikçi, estetik, modern, teknolojik ve çevreci yaşam alanları ile sektörün öncü ve lider firması Folkart, İzmir'in merkezinde Körfez manzaralı tam 4 milyar lira yatırım değerine sahip yeni, iddialı karma bir proje hazırlığına başladı.

İKİ BİN KİŞİYE YENİ İSTİHDAM

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeni satın aldıkları şirketin İzmir'in tam merkezindeki 44 bin 500 dönümlük arazisinde İzmir'in bugüne dek yapılmış en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Sancak, “Yaptığımız yeni satın alma nedeniyle mutluyuz. Çünkü biz her ortamda yatırım yapmayı sürdürerek, İzmir'e ve yaşadığımız topluma katkı sağlamaya, sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tam 2 bin kişiye istihdam sağlayacak bu proje, 4 milyar liralık yatırım değeri taşıyacak." dedi.

'İZMİR'İN EN BÜYÜK GAYRİ MENKUL YATIRIMI OLACAK'

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Folkart'ı 'Hayat buna değer' diyerek, 15 yıl önce, Türkiye'de sektörün liderliğini üstlenme hedefini kapsayan, önemli bir iddia ile kurduklarını; her yeni projede daha iyisine, daha güzeline, estetik açıdan en ileri olana yöneldiklerini vurguladı. Mesut Sancak, İzmir'in en büyük gayrimenkul yatırımını gerçekleştirirken, kentin merkezindeki Körfez manzaralı bu özel alanda, 'karma, çok yönlü, çok işlevli, yeşil alanların öne çıktığı, peyzaj yönüyle Türkiye'ye örnek olacak, yenilikçi, mimari açıdan ustalığın zirveye taşınacağı' özel bir proje üreteceklerini bildirdi.

ÜLKE VE DÜNYADAN MİMARLIK OFİSLERİ

Mesut Sancak, Türkiye'den ve dünyadan farklı, deneyimli, en başarılı mimarlık ofislerini seçip; onlara proje çalışmalarını başlattıklarını, oluşturdukları uzman kurulun desteğiyle, hazırlanan projeler arasından en ideal olanı seçerek hayata geçireceklerini kaydetti.

Folkart Yönetim Kurulu Mesut Sancak, Folkart'ın 'iş geliştirme ve proje üretme'ye yönelik tüm adımlarında; rekabetçi, yenilikçi, uzmanlığa saygıyı öne çıkaran, ustalıklı bir anlayışla; mimari süreçlerde Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Sancak, “İzmir'in Konak İlçesi Yeni Kent Merkezi'nde satın aldığımız yeni arsamızda, Türkiye'ye örnek oluşturacak, İzmir ve İzmirliler'in güzelliğine layık, çok özel bir proje gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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