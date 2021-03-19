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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu 3 sığınmacı öldü

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan botun batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu 3 sığınmacı öldü

Çeşme'den denize açılan lastik bot, henüz bilinmeyen bir nedenle battı.

Durumun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Sahil güvenlik ekiplerince 3 kişi kurtarıldı.

Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.

Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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