  • BIST 1.351,590
  • Altın 495,77
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında korkutan depremler

Ege Denizi’nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5 saat içerisinde Richter ölçeğine göre; önce 3.6 ardından 3.5 daha sonra 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde dört deprem meydana geldi.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 20.58'de merkez üssü Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 52.85 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 6.91 kilometre olarak belirlendi. Bu depremden 30 dakika sonra saat 21.28'de merkez üssü yine Ege Denizinin Karaburun açıklarında 3.5 büyüklünde ikinci deprem meydana geldi. Karaburun'a 29.45 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 7.06 kilometre olarak ölçülürken saat 02.03 sıralarında yine aynı bölgede 3.7 büyüklünde üçüncü deprem meydana geldi. Karaburun'a 41.09 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 25.06 olarak kaydedildi. Bu depremden 16 dakika sonra 02.19 sıralarında merkez üssü yine Karaburun açıklarında 3.6 büyüklünde dördüncü deprem meydana geldi. Karaburun'a 39.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.12 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir ile bazı ilçelerinden hissedilen depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), birinci depremi 3.5, ikinci depremi 3.9, diğerlerini de 4.1 ve 4.0 olarak duyurdu.

32 DAKİKA ARAYLA 2 DEPREM

Ege Denizi’nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında gece saatlerinde meydana gelen depremlerin ardından 32 dakika arayla 2 deprem daha meydana geldi.

AFAD verilerine göre; ilk deprem saat 03.48'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karaburun'a 40.65 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği ise 21.95 kilometre olarak belirlendi. İkinci deprem de saat 04.20 sıralarında 4.2 büyüklünde gerçekleşti. Karaburun'a 40.94 kilometre uzaklıktaki depremin derinliği 23.10 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avusturya'da 6 ayda yaklaşık 2000 nefret suçu işlendi22 Temmuz 2021 Perşembe 04:55
  • Esed rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti22 Temmuz 2021 Perşembe 04:32
  • Türkiye, Çin'de meydana gelen sel felaketi için taziye mesajı yayımladı22 Temmuz 2021 Perşembe 04:06
  • Akra'da açılan Gana Milli Cami ve Külliyesi, Osmanlı mimarisiyle dikkati çekiyor21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:25
  • Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi21 Temmuz 2021 Çarşamba 20:17
  • İzmir'de orman yangını21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:44
  • Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk oturumunu yaptı21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:39
  • Rize'deki selde 47 bina yıkıldı, 99 binada ağır hasar var21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:36
  • Yol kenarındaki inşaat alanında ölü bulundu 21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:24
  • Bingöllü gençler Murat Nehri'nin sularında gelecekleri için kürek çekiyor21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti