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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında art arda depremler

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğünde depremin ardından saat 07.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında art arda depremler

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'de, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sitede yer alan bilgiye göre saat 07.09'da, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

İkinci depremin ise deniz yüzeyinin 7,16 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Urla ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası saat 07.33 itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtilerek, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Bakan Kurum: Olumsuz durum ve ihbarla karşılaşmadık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki ekiplerin şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'in Urla ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki İl Müdürlüğü ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.

İzmir Valisi Köşger: Urla açıklarındaki depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Urla açıklarında gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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