  • BIST 95.599
  • Altın 282,396
  • Dolar 5,8754
  • Euro 6,4675
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

İzmirli 'mıknatıs adam'

İzmir'de otel işleten Ethem Arslan'ın vücuduna metal eşyalar adeta bir mıknatıs gibi yapışıyor.
İzmirli 'mıknatıs adam'

İzmir’de yaşayan 69 yaşındaki Ethem Arslan'ın vücuduna çatal, kaşık, bıçak, madeni para, tepsi gibi madeni eşyaların yanı sıra cep telefonu gibi çeşitli elektronik eşyalar da yapışıyor. 

İzmir'deki Basmane semtinde otel işleten Ethem Arslan, Almanya'da işçi olarak çalışırken 1980'li yıllarda vücudunda farklılık hissettiğini belirtti. Vücuduna metal eşyaların yapıştığını fark ettiğini dile getiren Arslan, bu durumun günlük hayatta kendisine hiçbir sorun oluşturmadığını söyledi.

Arslan, aynı özelliğinin vefat eden anneannesinde de olduğunu, kendisinden de torununa geçtiğini, bu durumun genetik olduğuna inandığını dile getirdi.

Kendisindeki özelliği ''fazla manyetik enerji'' ile açıklayan Arslan, bilimsel nedeni öğrenmek amacıyla şimdiye kadar doktora gitmediğini ve halen bu özelliğinin nedenini bilmediğini dile getirdi.

Uzman görüşleri

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fikret Aysal ise bu durumun kolun kapıya değmesiyle oluşan elektrik çarpmasından farklı bir şey olmadığını söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özden Gökdemir ise Arslan'ın vücuduna mıknatıs gibi metal cisimlerin yapışması durumunun, cam bir çubuğun yünlü bir cisme sürtündüğünde elektriklenmesinde olduğu gibi statik enerji ile ilgili olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk tiyatrosunun son meddahı: Erol Günaydın15 Ekim 2019 Salı 09:37
  • Çocukları için döndükleri köyde daha mutlular15 Ekim 2019 Salı 09:37
  • Google 200 bin Afrikalı öğrenciye dijital eğitim verecek15 Ekim 2019 Salı 09:36
  • Keşfettiği pire türlerine kızlarının adını verdi15 Ekim 2019 Salı 09:36
  • Kayseri'de 8 milyon yıl öncesine ait fosiller bulundu15 Ekim 2019 Salı 09:36
  • Hainlikte Sınır Tanımayanlar!15 Ekim 2019 Salı 00:05
  • Dün – Bugün15 Ekim 2019 Salı 00:04
  • Bitki türleri kurutularak kayıt altına alınıyor14 Ekim 2019 Pazartesi 11:06
  • Aile Bakanlığı'ndan ev hanımlarına ‘Üvey Anne’ muamelesi14 Ekim 2019 Pazartesi 10:45
  • Almanya'ya tekvandocu olarak gitti, döner fabrikatörü oldu14 Ekim 2019 Pazartesi 10:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti