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İzmirli taksici 'mama kutusu'nda biriken parayla sokak kedilerine bakıyor

İzmir'de taksi şoförü Mümin Aydın, müşterilerinin taksideki "mama kutusu"na bıraktığı parayla yaklaşık 20 kediyi besliyor.
İzmirli taksici 'mama kutusu'nda biriken parayla sokak kedilerine bakıyor

Üçkuyular İskelesi önündeki durakta 25 yıldır taksicilik yapan, evli ve 3 çocuk babası Aydın, çevresinde hayvanseverliğiyle tanınıyor.

Yıllardır sokakta gördüğü aç ve yaralı kedilerin bakımını üstlenen Aydın, durağın yanındaki farklı noktalara bıraktığı kedi evlerindeki bazı hayvanları talep üzerine sahiplendiriyor.

Daha fazla kediye bakabilmek için taksisine "mama kutusu" koyan Aydın'ın bu çabası, müşterilerinden de destek buluyor. Para üstlerini kedilere mama için kutuya bırakan müşterilerin bir bölümü, durağı düzenli ziyaret ederek mama desteğinde bulunuyor.

Farklı noktalardaki yaklaşık 20 kediyi besleyen Mümin Aydın, taksi durağının bulunduğu bölgede yerleşim yeri olmadığı için sokak hayvanlarının bakımsız kaldığını, aç kalan çok sayıda hayvanın durağa geldiğini fark ettiklerini söyledi.

Çevredeki kedileri beslemek için mama alarak başladıkları işin giderek büyüdüğünü, görev sırasında gittiği yerlerde gördüğü muhtaç durumdaki kedileri de durağa getirmeye başladığını anlatan Aydın, "İstedikleri bir kap yemek, birazcık su. Onu da vermeliyiz çünkü ağızları, dilleri yok. Bir şekilde onlara faydalı olmak zorundayız. Ben böyle düşünüyorum ve içimden gelerek yapıyorum." dedi.

Yaklaşık 20 kedinin bakım masrafları için taksisine "mama kutusu" koyduğunu, para üstü almayan müşterilerden bu parayı mama kutusuna bırakmalarını istediğini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Para üstü almak istemeyen müşterilerimize 'bu parayla akşam kedilerimiz sizden yemek yiyecek' diyorum. Mama kutusunu uzatıyorum, kendileri atıyor. Gün içerisinde 10-15 lira birikiyor. O parayı da tamamen kedilerin beslenmesi için harcıyorum. Yetmediği yerde de arkadaşlarımla birlikte takviye yapıyoruz.

Bazen fazla para vermek isteyen müşterilerimiz oluyor ama ben kimseden para beklemiyorum. İnsanların gönlünden geçiyorsa durağımızın yanındaki zeytin ağacına yarım kilo mama assınlar. Mamayı o gece onlar adına dağıtırım. Duyarlı insanlarımıza ve taksici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum çünkü onlar bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hiç kimsenin olmadığı yerde ben o kedilerin babalarıyım. İnsan çocuklarını terk etmez, onlar bizim çocuklarımız."

Karşı kıyıdan gelen "Çakır" maskot oldu

Baktığı bazı kedileri, hayvanları sevdiğini hissettiği kişilere vererek sahiplendirdiğini aktaran Aydın, durağın maskotu "Çakır"ı ise sahiplendirmeyi asla kabul etmediğini dile getirdi.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çakır, yaklaşık 1-1,5 aylıkken Bostanlı'dan bir aracın tamponunda feribotla Üçkuyular'a geldi. Tampondan düştüğünü gördüm. Hemen trafiği durdurarak kediyi aldım. Toparlandıktan sonra durağın yanına yuvasını yaptık, oradan başka bir yere ayrılmıyor. Yani Çakır bizim daimi kedimizdir. Diğer kediler gezer ama o sürekli buradadır. O bizim durağımızın maskotu. Beni de çok seviyor. Aramızda farklı bir iletişim var."

Kaynak: Haber Kaynağı
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