İzmirliler yılbaşı için kuru yemiş kuyruğuna girdi

İZMİR'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yılbaşı alışverişi için çarşılarda yoğunluk oluştu.

Bu yıl 4 günlük kısıtlama nedeniyle yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar ev içi tüketimin vazgeçilmezi kuru yemiş satışlarını artırdı. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda toptan ve perakende satış yapan kuru yemişçilerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Sosyal mesafeye dikkat ederek alışverişini tamamlayan vatandaşlar en çok karışık kuru yemiş ve patlamış mısır satın aldı. Pandemi döneminden itibaren haftanın 3 günü çerez alışverişi yaptığını söyleyen İkbal Özalgan, yılbaşı kısıtlaması nedeniyle alışverişte kuyruğa girmek zorunda kaldığını ifade etti. Özalgan, "Kuru yemişi normal günlerde de sıklıkla tüketirim. Benim için geçen yılbaşından bir farkı yok" dedi.

Kuru yemiş satın almak için sıraya giren vatandaşlardan Kaya Can da şöyle konuştu: "Yarından itibaren 4 gün evdeyiz. Ailemle beraberim, kuru yemiş almaya geldik. Geçen yıllardan farklı bir yılbaşı olacak. Biz bize kutlayacağız. Yılbaşı için kuru yemiş ve meyve aldık. Zorunlu olarak evde atıştırmalıklara yöneldik."

SATIŞLAR 3'E KATLANDI

Yılbaşından iki hafta önce satışların hızlanmaya başladığını anlatan kuru yemişçi Berk Çimen de alışverişlerin 3 kat arttığını ifade etti. Hem dükkandan hem de internet üzerinden satış yaptıklarını dile getiren Çimen "Yoğunluğumuz iki hafta öncesinden başladı. Normal zamanla karşılaştırdığımızda satışlarımız 3'e katladı. Bu yıl satışlarımız pandemi öncesindeki yılbaşı ile karşılaştırdığımızda epey arttı. En çok karışık kuru yemiş, mısır, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği satıyoruz" dedi.

'BU YILBAŞI BURUK GEÇİYOR'

Karşıyaka Çarşısı'na gelen bazı vatandaşlar da pandemi nedeniyle yeni yıla evlerinde girmeye hazırlanırken yakınlarını ve sevdiklerini mutlu etmenin yollarını aradı. Ailesine hediye almak için bir bijuteri dükkanının yolunu tutan Nazlı Ercan, "Yılbaşı alışverişi için geldim. Yeğenime ve kızlarıma takı alacağım. Bu yılbaşı buruk geçiyor. Normalde de yılbaşı kutlayan insanlar değiliz ama eşimiz dostlarımızla bir araya gelirdik. Henüz pandemi bitmedi. Bizi nasıl bir süreç bekliyor bilmiyoruz. Sevdiklerimi mutlu etmek için geldim. Onlara sürpriz yapıp ufak ufak hediyeler alıyorum" dedi.