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İzmit Belediyesi ile Kültür Bakanlığı arasında tarihi kazı protokolü yapıldı

İZMİT'in tarihi mirasını gün yüzüne çıkarmak için Çukurbağ Kazı Alanı'nda yapılacak olan arkeolojik kazılarla ilgili İzmit Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol imzalandı.
İzmit Belediyesi ile Kültür Bakanlığı arasında tarihi kazı protokolü yapıldı

İzmit'te 1999 Marmara Depremi sonrasında yıkılan binaların molozlarının kaldırıldığı esnada keşfedilen ve bugüne dek yapılan çalışmalarda önemli tarihi eserlerin keşfedildiği Çukurbağ Mahallesi'ndeki kazı alanında, arkeolojik çalışmalar tekrar başlıyor. Daha önce yapılan çalışmalarda MS 3'üncü yüzyıla dayanan ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Nikomedya şehrindeki büyük bir saray kompleksinin parçalarına rastlanan alandaki arkeolojik kazı ve konservasyon çalışmalarının tekrar başlamasını sağlayacak olan protokol İzmit Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Müze Müdürlüğü arasında imzalandı. Kocaeli Müze Müdürlüğü'nün bahçesinde düzenlenen imza törenine Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Müze Kazıları Şube Müdürü Köksal Özköklü, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Tayfun Ok, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Kocaeli Rölöve ve Anıtlar Müdür Vekili Mehmet Said Üzülmez ve çok sayıda davetli katıldı.

Çukurbağ Kazı Alanı'nda yapılacak çalışmanın bölgedeki ilk sistematik arkeolojik kazı olacağını söyleyen Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, "Kocaeli bilindiği gibi Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktası üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle tarihin her döneminde birçok medeniyet bu bölgeye hakim olmak için birbiriyle mücadele etmiştir. İlk çağlardan itibaren Roma'dan Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar birçok medeniyetin izlerini bu topraklar üzerinde görmekteyiz. Bu izler şehrimiz için korunması gereken önemli değerlerdir. Modern kent yapılarının, antik kent merkezinin tam üzerine kurulmuş olması bölgede yapılabilecek bilimsel araştırma ve uzun soluklu sistematik arkeolojik kazıları zorlaştırmıştır. Bu protokol ile başlatılacak olan "Çukurbağ Kurtarma Kazıların, uzun süreçli, sistematik oluşu ve disiplinler arası paylaşımların gerçekleşmesiyle bölgemizdeki ilk arkeolojik kazı çalışması olacaktır" dedi.

İzmit'in sadece sanayi kenti olarak değil, tarih ve turizm kenti olarak da anılmasını istediklerini söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün heyecanlıyız, mutluyuz ve gururluyuz. Bu çalışma bizim için çok kıymetli. Çok uzun zamandır bu başlangıcı yapmak adına çaba harcadık. İzmit'in 3 bin yıllık tarihini ortaya çıkarmak, göreve geldiğimizden beri üzerinde durduğumuz önemli bir konuydu. Böylesine ihtişamlı bir tarihin ayaklarımızın altında yatıyor olması ve üzerinin örtülü olması çok büyük bir kayıptı. Şimdiye kadar sanayi kenti olarak bilinen İzmit, aslında tarih ve turizm kenti olarak anılmıyorsa, tarihimizi bir türlü ortaya çıkaramadığımız içindir. Biz de, sözde sanayi kenti İzmit'i tarih ve turizm kenti haline getirmek için bir söz vermiştik. Bu sözümüzü tutmak için bugün buradayız" ifadelerini kullandı.

Kazı çalışmalarının başlamasıyla Nikomedya'nın dünya tarafından duyulacağını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, "Türkiye Cumhuriyeti toprakları o kadar münbit topraklar ki, belki dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafyada yaşıyoruz. 22'nin üzerinde medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu topraklar, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya çok şey söylüyor. Ben, 'Nikomedya daha başlangıç aşamasındayken dünyaya çok şey söyleyecek' diyordum. Fakat, Nikomedya zaten sesini Oxford gibi bir üniversiteye duyurmuş bile. Nikomedya inşallah bu çalışma ile dile gelecek ve kendisini o kadar güzel ifade edecek ki, arkeoloji bilimine sunacağı çok katkılar olacak. İnşallah bu kazı süreciyle birlikte oradan çıkacak kültür varlıkları hem İzmit'in arkeolojik değerlerinin sayısını artıracak, hem de dünyaya çok şey söyleyecektir" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının tamamlanmasının ardından Çukurbağ Kazı Alanı'ndaki arkeolojik çalışmaların tekrar başlamasını sağlayacak olan protokol imzalandı.

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