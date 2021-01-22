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İzmit Körfezi'nde kaçak balık ve midye avcısı 10 kişi yakalandı

İZMİT Körfezi’nde, yasak bölgede balık avlayan 6 kişi ve midye avlayan 4 kişi, deniz polisi ekiplerince yakalandı.
İzmit Körfezi'nde kaçak balık ve midye avcısı 10 kişi yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi ekipleri, İzmit Körfezi’nde Karamürsel ilçesi açıklarında 2 tekne ile yasak bölgede balık avcılığı yapan 6 kişiyi yakaladı. 6 kişiye Su Ürünleri Kanunu’na muhalefetten idari işlem uygulanırken, ayrıca balık ağına da el konuldu.

İzmit Körfez Başiskele ilçesi açıklarında ise yasak kum midyesi avcılığı yapan 4 kişi yakalandı. Ele geçirilen midyeler denize bırakıldı. F.A., M.Y., C.K. ve C.S.’ye ceza kesildi.

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