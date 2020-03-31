  • BIST 89.787
  • Altın 340,591
  • Dolar 6,5810
  • Euro 7,2285
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

İzmitli simitçiden duygulandıran hareket

İzmit’te geçimini simit satarak sağlayan Erkan Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası’na, 2 günde kazandığı 35 lirayı göndererek destek verdi.
İzmitli simitçiden duygulandıran hareket

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde geçimini simit satarak sağlayan 43 yaşındaki Erkan Aydın, açıkta simit satışının yasaklanmasının ardından evlere simit götürmeye başladı.

35 LİRASINI HEMEN YATIRDI

Telefon ile aldığı siparişleri poşetleyerek evlere servis eden Erkan Aydın, 2 günde kazandığı toplam 35 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

HERKESİ BAĞIŞ YAPMAYA DAVET ETTİ

Herkesi bağış yapmaya davet eden Erkan Aydın, "Ben 2 gündür telefon siparişi ile simit satıyorum. İnsanlar bana telefon ediyor, ben de simitlerini evlerine götürüyorum. Allah’a şükür işimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya ben de destek olmak istedim. 2 günde kazandığım 35 lirayı, bu kampanyaya bağışladım. Herkesi bağış yapmaya davet ediyorum." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiğılı giyim market ürünleri satmaya başladı31 Mart 2020 Salı 16:26
  • İngiltere’de 19 Kıbrıslı Türk koronavirüsden öldü31 Mart 2020 Salı 16:25
  • İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu31 Mart 2020 Salı 16:24
  • Petlas’tan koronavirüs önlemleri31 Mart 2020 Salı 16:17
  • Savunma Sanayii Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon liralık bağış31 Mart 2020 Salı 16:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı31 Mart 2020 Salı 16:04
  • İstanbul'un şehir hastanelerinde hizmet yarışı için geri sayım başladı31 Mart 2020 Salı 16:00
  • Tahliyeler başladı: Karantina süresi dolan umreciler evlerine gönderildi31 Mart 2020 Salı 15:49
  • TMSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık katkı31 Mart 2020 Salı 15:45
  • Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 800 bini geçyi31 Mart 2020 Salı 15:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti