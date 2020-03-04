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İzmit'te koronavirüs alarmı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı aracın içinde bir kişi ölü olarak bulundu. Vücudunda herhangi bir yara izi olmayan kişide koronavirüs olmasından şüpheleniliyor.
İzmit'te koronavirüs alarmı

İzmit'te, Seka Devlet Hastanesi otoparkında Hollanda plakalı bir cip içerisinde ceset bulundu. İtfaiye ekipleri hastalık şüphesine karşı özel kıyafetlerini giyerek, aracın çevresini güvenlik şeridi ile çevirdi.  

Öğleden sonra, İzmit Seka Devlet Hastanesi’nin yan tarafında bulunan otoparkta Hollanda plakalı KS-037-P plakalı bir cipte bir erkeği baygın şekilde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri özel kıyafetler giyerek cipin sağ arka camını indirip kapıyı açtı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bu kişinin öldüğünü tespit etti. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi olmayan kişinin ölümünün şüpheli bulunması üzerine ekipler hemen önlem amaçlı kapıyı kapatarak aracın camını bantladı. Hastalık şüphesine karşı özel kıyafetlerini giyen itfaiyeciler, aracın çevresine güvenlik bandı çekerek, vatandaşların yaklaşmasını önledi. Olay yerinde incelemeler devam devam ediyor.

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