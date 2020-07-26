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İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikizlerini kurtarmak isteyen baba ile yeğeni öldü

İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmaya çalışırken kaybolan baba ile yeğeninin cansız bedenlerine ulaşıldı.
İznik Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren ikizlerini kurtarmak isteyen baba ile yeğeni öldü

İznik Gölü kıyısındaki Göllüce Mahallesi'ne giden Suriye uyruklu aileden Mahmut Surani (36), ikiz çocukları Ahmet (12) ve Muhammed Surani ile yeğeni Abdullah Surani (16) serinlemek için suya girdi.

Gölde babalarından uzaklaşan ikiz kardeşler boğulma tehlikesi geçirdi. 

İkizleri kurtarmak için onlara doğru yüzen babaları Mahmut ve yeğeni Abdullah Surani gölde kayboldu. 

Çevredekiler tarafından gölden çıkarılan ikizler, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

İznik Jandarma Bot Komutanlığı ve Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi dalgıçlarınca suda yapılan aramada baba Mahmut ile yeğeni Abdullah Surani'nin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cesetler morga konuldu.

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