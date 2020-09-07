  • BIST 1.097
  • Altın 462,551
  • Dolar 7,4453
  • Euro 8,7975
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 19 °C
»

İzolasyonda olması gerekirken, Antalya'ya tatile giderken yakalandı

KONYA'da annesinin Covid-19 testi pozitif çıktığı için izolasyona alınan İ.K. (21), Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda, arkadaşıyla tatile giderken yakalandı.
İzolasyonda olması gerekirken, Antalya'ya tatile giderken yakalandı

Antalya- Konya yolunun Manavgat ilçesinde bulunan Hacıobası Müşterek Yol Kontrol Noktası'nda jandarma ve polis ekipleri, 7 gün 24 saat süresince gelen araçları kontrol ederek, hem kimlik kontrolü uygulaması hem de Covid-19 kontrolü yapıyor. Bugün saat 15.00 sıralarında yol kontrol noktasında durdurulan 42 EF 967 plakalı otomobille Konya'dan Antalya'ya tatile gelen sürücü ve yanındaki yolcunun kimlik kontrolü yapıldı. Kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan İ.K.'nin annesinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin de 7 gün önce izolasyona alındığı belirlendi. 

Jandarmaya ailesiyle yaşamadığını söyleyen İ.K., annesinin, kardeşininki yerine yanlışlıkla kendisinin T.C. kimlik numarasını filyasyon ekiplerine verdiğini iddia etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle temas kurdu. Yapılan görüşmenin ardından İ.K.'ye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Gazetecilerin çekim yapmasından da rahatsız olan İ.K., "Çekim yapmanızı istemiyorum" diyerek tepki gösterdi.

Yol kontrol noktasında 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulanan İ.K. ve arkadaşı, Konya'ya geri gönderildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sulama göletine giren genç boğuldu07 Eylül 2020 Pazartesi 21:58
  • İngiliz uçak gemisinin yolculuğu koronavirüs nedeniyle ertelendi07 Eylül 2020 Pazartesi 21:57
  • Sarıyer'de rögarda patlama07 Eylül 2020 Pazartesi 21:57
  • Doğu Akdeniz’deki Türk savaş gemileri Kıbrıs Türkü'nü selamladı07 Eylül 2020 Pazartesi 19:02
  • AK Parti Edremit İlçe Başkanı Umutlu'den, CHP'li başkana sert eleştiri07 Eylül 2020 Pazartesi 19:01
  • Okulun duvarı çöktü, 1 işçi öldü07 Eylül 2020 Pazartesi 18:34
  • Zonguldak'ta 41 madenci koronavirüse yakalandı07 Eylül 2020 Pazartesi 18:33
  • Yangında yaralanan orman işçisi: İyileşince görevime döneceğim07 Eylül 2020 Pazartesi 18:32
  • Ankara'da pazarda maske ihlali07 Eylül 2020 Pazartesi 18:31
  • Ayvalık'ta 27 yıldır gönüllü olarak deniz temizliği yapıyor07 Eylül 2020 Pazartesi 18:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti