  • BIST 1.102
  • Altın 462,716
  • Dolar 7,2256
  • Euro 8,5228
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

İzole tatile yöneliş çekme karavan satışlarını artırdı

Kovid-19 salgını nedeniyle izole tatil yapmak isteyenlerin çekme karavana yönelmesi satışları canlandırdı.
İzole tatile yöneliş çekme karavan satışlarını artırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izole tatil yapmak isteyenlerin çekme karavana ilgisi satışlarda gözle görülür artış yaşanmasına sebep oldu.

Doğayla iç içe bir yaşam sunmanın yanı sıra hem pratikliği hem de kullanıcılarına özgürce gezme imkanı tanıyan karavanlara Kovid-19 sürecinde talep arttı.

Sektörde geçmiş yıllara oranla artış yaşanırken, Türkiye'de karavan üreten firmalar da yurt içinden gelen talepleri karşılıyor.

Sektör temsilcilerine göre Türkiye'de kullanıcılar, yaşam alanı genişiliği, belirli tonaj altının vergiden muaf tutulması ve ikinci bir araç almamak için çekme karavanı daha çok tercih ediyorlar.

Bir karavan firmasının Akdeniz bölge bayisi olan Tuğrul Selçik, AA muhabirine, Kovid- 19 nedeniyle çekme karavana ve karavan turizmine ilginin arttığını söyledi.

İnsanların bu süreçte izole bir tatili seçtiklerine değinen Selçik, şöyle devam etti:

"Uzun yıllardan bu yana Akdeniz Bölgesi'nde karavan satışı yapıyoruz. Kovid-19'dan sonra çekme karavan satışlarımız arttı. Doğaya kaçma, özgür yaşama ve izole hayat seçmelerinden dolayı insanlar karavanı tercih etmeye başladı. Otellerden biraz uzaklaşmak istiyorlar. Biz hem teknik hem de satış olarak vatandaşlara hizmetimizi sunuyoruz."

Satışlarımız yüzde 50 civarında arttı"
Selçik, son dönemde Türkiye'nin dört bir yanından karavan siparişi aldıklarını belirterek, "Geçmiş yıllara göre satışlarımız yüzde 50 civarında arttı. İç piyasada talep oldukça fazla. Talebe yetişemediğimiz dönem oluyor. Türkiye'de üretilen karavanlar artık dünyada biliniyor." diye konuştu.

Türkiye'de karavanla yaşamanın son yıllarda ivme kazandığını vurgulayan Selçik, eskiden emekli olanların tercih ettiği karavana şimdilerde gençlerin de ilgi gösterdiğini kaydetti.

Karavan yaşamının insana çok şey kazandırdığını belirten Selçik, "Karavan insanlara özgürlük tanır. Her şey size bağlıdır. Maddi getirisi de var. Karavanla tatile giden daha az para harcar. En fazla gidecek harcama yakıttır." dedi.

Selçik, büyük karavan fiyatlarının KDV hariç 77 bin liradan, küçük karavanların ise 46 bin liradan başladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: Ermenistan müzakere için güvenilir değil11 Ağustos 2020 Salı 12:31
  • Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı11 Ağustos 2020 Salı 11:45
  • Türkiye koyun sütü üretiminde ilk sıraya yükseldi11 Ağustos 2020 Salı 11:18
  • Sultangazi'de İETT otobüsü ortadan ayrıldı: Facianın eşiğinden dönüldü11 Ağustos 2020 Salı 11:12
  • İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı11 Ağustos 2020 Salı 10:42
  • MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi11 Ağustos 2020 Salı 10:41
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında 10 gözaltı kararı11 Ağustos 2020 Salı 10:41
  • Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden Beyrut için yardım kampanyası11 Ağustos 2020 Salı 10:14
  • YTB Başkanı Eren, Azerbaycan Diaspora İş Üzre Başkanı Muradov'la görüştü11 Ağustos 2020 Salı 10:13
  • Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı11 Ağustos 2020 Salı 10:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti