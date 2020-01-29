Jamaika ve Küba'yı 7,7 büyüklüğünde deprem vurdu

Amerikan Jeoloji Araştırma Merkezi (USGS), Küba'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Jamaika, Küba ve Cayman adaları için 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yapıldı.

Karayip Denizi'de, Küba ile Jamaika arasındaki bölgede 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Daha sonra depremin büyüklüğü 7.7 olarak revize edildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü (USGS), merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

1 METRE YÜKSEKLİĞİNDE TSUNAMİ UYARISI

Deprem nedeniyle henüz tsunami uyarısı yapılmadı.Depremin çevre ülkelerde can kaybı veya maddi hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

AFAD ise depremin ardından açıklama yaptı. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Küba açıklarında 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.