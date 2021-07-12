Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alım şartları açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı’nın muvazzaf astsubay ihtiyacının karşılanması için ilgili Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alınacak. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alım detayları belli oldu. Başvurular 8 Ağustos'a kadar sürecek.