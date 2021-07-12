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Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alım şartları açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı’nın muvazzaf astsubay ihtiyacının karşılanması için ilgili Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alınacak. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alım detayları belli oldu. Başvurular 8 Ağustos'a kadar sürecek.
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alım şartları açıklandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı’nın  muvazzaf astsubay ihtiyacının karşılanması için ilgili Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alınacak. 

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na (JAMYO) öğrenci alım detayları belli oldu. 

712 erkek öğrenci alınacak. 12 Temmuz’da başlayan başvurular 8 Ağustos’ta sona erecek. 

İlgili ilan Resmi Gazete’nin 12 Temmuz tarihli sayısında yayınlandı.

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com

 


 

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