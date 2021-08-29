  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 30 °C
»

Jandarma, Bozkurt'un yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor

Türkiye'nin farklı illerinden gelen jandarma ekipleri, sel felaketinden etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraları sarmak için canla başla çalışıyor.
Jandarma, Bozkurt'un yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor

Şiddetli yağışın ardından ilçede 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından günlük hayata yavaş yavaş dönülüyor.

Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye sevk edilen bin 530 jandarma, ilçedeki hayatın normale dönmesi için özveriyle çalışıyor. Yıkımların yaşandığı, balçık altında kalan ilçede, kimi kazma, kimi de kürekle çalışan jandarmalar, fırçalarla da ince temizlik yapıyor.

Binaların altındaki balçık ve suyu çıkartan jandarma ekipleri, daha sonra binaları yıkayarak temiz bir şekilde sahiplerine teslim ediyor.
Ev ve iş yerlerinde yapılan temizlik sırasında vatandaşların altın, para ve değerli eşyalarını bulan ekipler, balçıktan arındırdıktan sonra bulduklarını sahiplerine teslim ediyor. Ekipler titizlikle yaptıkları temizlik çalışmaları sırasında şu ana kadar buldukları çok sayıda altın ve değerli eşyayı sahibine verdi.

burak-yilmaz_2021_agustos_2_aa-25450070.jpg

Afet bölgesinde kendilerine ihtiyaç duyulan her yerde görev yapan jandarma ekipleri, bir yandan da selden etkilenen ve eşyalarını taşımak isteyen vatandaşlara yardım ediyor.
Sel felaketinin yaşandığı ilçede, AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'ne gelen talepler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, vatandaşların selde zarar gören eşyalarını istedikleri yere askeri araçla götürüyor. Askerler, kamyonetten indirilen eşyaların taşınmasına da yardım ediyor.

burak-yilmaz_2021_agustos_2_aa-25450077-001.jpg

Jandarma ekipleri bir yandan da arama çalışmalarına destek veriyor.

Çalışmaları incelemek için sık sık jandarma ekiplerini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özverili çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli'deki orman yangına 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale ediliyor29 Ağustos 2021 Pazar 13:05
  • Jandarma, Bozkurt'un yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor29 Ağustos 2021 Pazar 12:55
  • 112 yıllık cami ve içindeki kitaplardan afetin izleri silinmeye çalışılıyor29 Ağustos 2021 Pazar 12:31
  • Uzmanlar,Afgan çocuklar için acil harekete geçmeye çağırdı29 Ağustos 2021 Pazar 12:25
  • Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı provası29 Ağustos 2021 Pazar 12:21
  • Teknik arıza dedi, jandarma inceleme başlattı29 Ağustos 2021 Pazar 11:31
  • Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı29 Ağustos 2021 Pazar 11:27
  • Yüz yüze eğitim kararı alındı, ev kiraları 2'ye katlandı29 Ağustos 2021 Pazar 10:59
  • Kurt ağıla girdi; 40 koyun öldü, 6 koyun yaralı29 Ağustos 2021 Pazar 10:45
  • İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi29 Ağustos 2021 Pazar 10:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti