Jandarma Genel Komutanlığına 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak. Alımlar 17 Şubat-7 Mart'ta yapılacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına 27'si erkek, 3'ü kadın olmak üzere 30 muvazzaf subay, 446'sı erkek, 74'ü kadın olmak üzere 520 sözleşmeli subay alınacak.

Muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı 17 Şubat-7 Mart'ta yapılacak.

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Temine ilişkin detaylara "www.jandarma.gov.tr", "www.sg.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" adreslerinde yer alan "2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu"ndan ulaşılabilecek.