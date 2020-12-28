  • BIST 1.435
  • Altın 456,859
  • Dolar 7,5263
  • Euro 9,2006
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -1 °C
»

Jandarma Genel Komutanlığına memur ve sözleşmeli personel alınacak

Komutanlığa alınacak 32'si devlet memuru, 9'u sözleşmeli olmak üzere 41 personel için bugün başlayan başvurular 15 Ocak 2021 saat 17.00'de sona erecek.
Jandarma Genel Komutanlığına memur ve sözleşmeli personel alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 32'si devlet memuru, 9'u sözleşmeli olmak üzere 41 personel alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ilgili yönetmelik doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi açıktan atama yoluyla; Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 10 unvanda 32 açıktan devlet memuru temini yapılacak.

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığına, açıktan temin yoluyla 8 unvanda 9 sözleşmeli personel de alınacak.

Her iki alım için ilan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak.

Başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisiyle giriş yapılacak.

Bugün başlayan başvurular, 15 Ocak 2021 saat 17.00'de sona erecek.

e-Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jandarma Genel Komutanlığına memur ve sözleşmeli personel alınacak28 Aralık 2020 Pazartesi 09:41
  • Hatay'daki bu sokağın genişliği sadece 70 santimetre28 Aralık 2020 Pazartesi 09:30
  • Kışın 700 kişinin yaşadığı yaylada, salgın nedeniyle nüfus 15 kat arttı28 Aralık 2020 Pazartesi 09:27
  • Yılbaşında 'pijama, terlik, televizyon' keyfi, en az 200 lira28 Aralık 2020 Pazartesi 09:25
  • 'Doğu Anadolu fay hattı üzerinde 4-5-6 büyüklüğündeki depremler olağan'28 Aralık 2020 Pazartesi 09:23
  • 21-28 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 40 bin 591 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı28 Aralık 2020 Pazartesi 09:19
  • Bahreyn: Körfez krizinin giderilmesi konusunda Suudi Arabistan'ın rolüne güveniyoruz28 Aralık 2020 Pazartesi 09:17
  • İsrail Kovid-19 nedeniyle iki haftalık karantinaya girdi28 Aralık 2020 Pazartesi 09:16
  • Lübnan'da mülteci kampının yakılmasıyla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı28 Aralık 2020 Pazartesi 09:15
  • Trump Kovid-19 ekonomik destek paketini imzaladı28 Aralık 2020 Pazartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti