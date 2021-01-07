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Jandarma Genel Komutanlığınca 2020'de 67 ton 251 kilo esrar ve 2 ton 398 kilo eroin ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığınca 2020'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 67 ton 251 kilo esrar ve 2 ton 398 kilo eroin ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığınca 2020'de 67 ton 251 kilo esrar ve 2 ton 398 kilo eroin ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, geçen yıl Türkiye genelinde yapılan operasyonlar, asayiş ve trafik uygulamalarına ilişkin verileri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bu verilere göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 17 bin 806 olaya müdahale edildi ve 24 bin 762 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 2 bin 171'i tutuklandı. Operasyonlarda, 67 ton 251 kilo esrar, 1 ton 596 kilo skunk, 2 ton 398 kilo eroin, 97,5 kilo kokain, 798 kilo metamfetamin, 285 bin 412 adet captagon, 812 bin 357 adet ekstazi ve 113 milyon 753 bin 543 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlar
Jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği 12 bin 223 operasyonda ise 21 bin 857 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 1164'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda jandarma, 1 milyon 107 bin 822 litre akaryakıt, 4 milyon 550 bin 12 paket sigara, 665 bin 738 litre alkollü içki, 2 bin 154 tabanca, 195 uzun namlulu silah, 3 bin 675 av tüfeği ile 178 bin 432 fişeği yakaladı.

Yol kontrol ve arama faaliyetleri
Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen yol kontrol ve arama faaliyetleri sonucunda, 46 milyon 372 bin 662 araç ile 79 milyon 376 bin 324 kişi sorgulandı. Bu faaliyetlerde, 206 bin 536 şüpheli ile 7 bin 691 araç yakalandı, 535 kayıp çocuk ve 1822 kayıp yetişkin bulundu. Aramalarda, 1753 silah, 33 bin 263 mühimmat, 1 ton 589 kilo 17 gram uyuşturucu madde, 165 bin 164 adet uyuşturucu hap ile 279 bin 162 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Trafik eğitim ve denetimi
Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli trafik timleri tarafından 2020'de, 25 milyon 283 bin 626 denetim yapıldı, 2 milyon 239 bin 313 sürücü, yaya ve öğrenciye eğitim verildi. Bu eğitim ve denetimler neticesinde, ölümlü kaza sayısında yüzde 4,7, yaralanmalı trafik kaza sayısında yüzde 9,8, ölü sayısında yüzde 6,5 ve yaralı sayısında yüzde 17,3 azalma sağlandı.

Jandarma ekiplerinin terörle mücadele kapsamındaki operasyonlarında 773 terörist etkisiz hale getirildi.

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