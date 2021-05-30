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Jandarma Karakol binasının çalışmaları başladı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yapımı Güvem Mahallesine planlanan Jandarma Karakol binası çalışmaları başladığını duyurdu.
Jandarma Karakol binasının çalışmaları başladı

Başkan Acar yaptığı açıklamada 20 Ağustos 2021 tarihinde açılışını planladığımız proje ile bölgenin trafik ve asayiş bakımından önemli bir eksikliği giderilmiş olacak.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Projede desteklerinden dolayı başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kuram’a Bakan Yardımcılarımıza, Ankara Valimiz Vasip Şahin,  Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin'e, İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul’a ve Kaymakamımız Can Aksoy 'a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ise yaptığı açıklamada, “2012 yılında faaliyetine son verilip kapatılan, Çankırı-Çerkeş Yolu üzerindeki Güvem Mahallemizde bulunan Güvem Jandarma Karakolu’nun yeni bina inşaat çalışmaları, Jandarma Genel Komutanlığı istihkam ekipleri tarafından başlatıldı. Eski Güvem Sağlık Ocağı’nın olduğu alana yapılacak olan karakolumuz yol plaka takip sistemleri ile desteklenecektir. Kısa sürede tamamlanması beklenen karakolumuz, İlçemiz güvenlik altyapısı ve Ankara şehir girişlerinin kontrolü noktasında ciddi bir ilerleme sağlayacak.
Yeni karakolumuzun açılışına katkıları sebebiyle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Ankara Valimiz Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin ve Kızılcahaman Belediye Başkanımız Süleyman Acar’a teşekkür ediyor. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.

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