Jandarma, motosiklet hırsızlarını 142 güvenlik kamerasını inceleyerek yakaladı

BURSA'da jandarma ekiplerinin 142 güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek yakaladığı motosiklet hırsızı 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi’nde aynı gün motosikletleri çalınan Ö.R. (26) ile M.E.M. (30), jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosikletlerin bulunması için çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile birlikte kurulan özel ekip, 142 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden motosikletleri çalanların Ü.M., M. K., N.Y., S.U. ve Y.T. oldukları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 5 şüpheliyi, çaldıkları motosikletleri O.K.'ye satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından O.K. serbest bırakılırken, 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.