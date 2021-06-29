  • BIST 1.366
  • Altın 497,700
  • Dolar 8,7252
  • Euro 10,3943
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 26 °C
»

Jandarma, şehitler için 138 ton taşla Türk bayrağı yaptı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2190 rakımdaki Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli 23 asker, elleriyle topladıkları 138 ton taş ile aynı karakolda görevliyken şehit olan 2 askerin anısına bölgedeki hakim tepeye Türk bayrağı yaptı.
Jandarma, şehitler için 138 ton taşla Türk bayrağı yaptı

İmranlı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli askerler şehitleri unutmadı. Askerler, 2011 yılında, Kızıldağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nda kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsmail Çınar ile yine aynı karakoldan geçici görevlendirme ile gittiği Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Çavuş Emrah Eker anısına bölgede hakim tepeye taşlarla Türk bayrağı yapmaya karar verdi. 19 Mayıs'ta işe koyulan askerler, elleriyle tek tek topladıkları taşlarla bayrağı yapmaya başladı. Günde 8 saat çalışan jandarma personeli, 32 günde 138 ton taş ile 1107 metrekarelik Türk bayrağını tamamladı. Ekiplerin yamaca yaptığı bayrak dron ile de görüntülendi.

290620211025214687845.jpg
'KIZILDAĞ'A TÜRK BAYRAĞI İMZASI'

Sivas Valisi Salih Ayhan, jandarma personeli ile gurur duyduğunu belirterek, "Bu toprakların ebedi ve ezeli Türk toprağı olması için hep birlikte çalışıyoruz. Bütün eserlerimiz bu topraklar üzerine vurulmuş bir mühürdür. Bizim varlık sebebimiz, dalgalandığı zaman huzur bulduğumuz kutsalımız olan bayrağımızı askerlerimiz ruhen içselleştirip Kızıldağ'ın gövdesine adeta bir imza gibi derç etmeleri oldukça anlamlıdır. Yaklaşık 1 aylık bir zaman diliminde, 1107 metrekare büyüklüğünde oldukça görkemli bir bayrak ortaya çıkardık. Büyük bir emek söz konusu. Askerlerimin alınlarından öpüyorum. O bölgenin özel de bir anlamı var. Orada devriye görevi yaparken bir uzman çavuş kardeşimiz elim bir trafik kazasında şehit oldu. Bu bayrak ayrıca kardeşlerimiz adına ve onların hatırasını yaşatmak üzere yapılmıştır. Kızıldağ'a bir Türk bayrağı imzası atıldı" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miami'de çöken 13 katlı binada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi29 Haziran 2021 Salı 10:07
  • Türkiye'nin ilk FSRU gemisi Ertuğrul Gazi'ye ilk LNG nakli başladı29 Haziran 2021 Salı 10:05
  • Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine 40 tünelle ulaşılacak29 Haziran 2021 Salı 09:51
  • Polis son anda fark etti; cephanelik ele geçirdi29 Haziran 2021 Salı 09:50
  • Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı29 Haziran 2021 Salı 09:50
  • Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı etti29 Haziran 2021 Salı 09:44
  • Bakan Koca: 1 milyon 44 bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı29 Haziran 2021 Salı 09:42
  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye geliyor29 Haziran 2021 Salı 09:42
  • Afganistan'da son 24 saatte 3 ilçe Taliban kontrolüne geçti29 Haziran 2021 Salı 09:37
  • Şanlıurfa'ya gelen turistler, sıra gecelerinde eğleniyor29 Haziran 2021 Salı 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti