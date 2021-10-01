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Jandarma uzman erbaş alıyor: İşte başvuru tarihleri, giriş ve başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığı binlerce sözleşmeli jandarma uzman erbaş alacak. Jandarma uzman erbaş alım süreci belli oldu. Başvurular başladı ve 10 gün sürecek. İşte başvuru tarihleri ile giriş, başvuru ve aranan şartlar:
Jandarma uzman erbaş alıyor: İşte başvuru tarihleri, giriş ve başvuru şartları

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı binlerce sözleşmeli jandarma uzman erbaş alacak. 

Jandarma uzman erbaş alımı süreci belli oldu. İşte başvuru tarihleri ile giriş, başvuru şartları ve aranan şartlar:

Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alım ilanı Resmi Gazete’nin 1 Ekim 2021 tarihli sayısında yayınlandı.

Başvurular 1 Ekim ile 10 Ekim 2021 tarihleri arasında internet üzerinden alınacak. Son başvuru tarihi 10 Ekim. 5 bin personel alınacak. 

Alınacak olan 5 bin erkek personelin dağılımı şöyle: 3.901’i jandarma, 804’ü lojistik alt branşlı, 250'si muhabere, 12’si at bakıcısı, 23’ü bot serdümeni ve 10’u havacılık branşlarında olmak üzere toplam 5.000 sözleşmeli jandarma uzman erbaş. 

Jandarma uzman erbaşlıkta aranan şartlar için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com
 

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