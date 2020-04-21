  • BIST 97.747
  • Altın 375,851
  • Dolar 6,9652
  • Euro 7,5445
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 13 °C
»

Jandarma zorlu coğrafyada eli kanlı terör örgütüne göz açtırmıyor

Son zamanlarda sınır dışında gerçekleştirilen harekatlarla büyük kahramanlıklara imza atan, Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden arındıran güvenlik güçleri, yurt içinde de terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.
Jandarma zorlu coğrafyada eli kanlı terör örgütüne göz açtırmıyor

Zorlu coğrafi koşullara rağmen gece gündüz demeden teröristlerin barınma alanlarını tek tek imha eden güvenlik güçleri, ele geçirdiği silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle de örgütün lojistik anlamda da tükenmesini sağlıyor. 

Muş ve Bitlis'te hava destekli operasyonlarla dağları teröristlerden temizleyen güvenlik güçleri, kent merkezlerinde de vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için mücadelesini sürdürüyor.

Muş'ta PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerine ağır darbe
Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, ocak ayından bu yana terör örgütü PKK'nın turuncu ve gri kategorilerinde yer alan teröristleri etkisiz hale getirerek önemli başarılara imza attı.

Teröristlerin barınma alanlarını tek tek tespit eden, "girilemez", "ulaşılamaz" dedikleri inlerini imha eden jandarma ekipleri, başta Şenyayla bölgesi olmak üzere kent genelinde yürüttüğü kararlı operasyonlarla kentteki huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkı sundu.

Kararlı mücadelesinden taviz vermeyen jandarma ekipleri, 9 Nisan'da bölücü terör örgütü PKK'nın sözde "Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu" olan ve İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan "Hayri Mava" kod adlı Mahmut Okay'ı yaralı yakaladı.

Sözde "Amed Eyaleti Şenyayla sorumlusu" olan ve "gri" kategoride aranan "Zinar Amed" kod adlı Erdal Tekay, Dorşin Alan sorumlusu "Civan Tolhindan" kod adlı Musa Kalkan'ın da aralarına bulunduğu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Kentte jandarma ekiplerince terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda da 262 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri Bitlis'te de terör örgütüne göz açtırmadı
Bitlis'te de terör örgütünün korkulu rüyası olan jandarma ekipleri, özellikle Sehi Ormanları bölgesinde gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere ağır darbeler vuruyor.

Kentin zorlu coğrafyasında çetin geçen kış mevsimine rağmen operasyonlarını kararlılıkla sürdüren jandarma birlikleri, ocak ayından bu yana düzenledikleri 42 operasyonda terör örgütüne nefes aldırmadı.

Ellerini tetikten bir an bile ayırmayarak bölgede tespit edilen mağara, sığınak ve barınaklarda patlayıcı düzenekleri ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve silahlar ele geçiren jandarma ekipleri, buldukları yüklü miktarda yiyecek, giyecek ve yaşam malzemesini de imha etti.

Operasyonlarda 3 teröristi etkisiz hale getiren güvenlik güçleri, 9 noktada PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan amonyum nitratla güçlendirilmiş 238 kilogram el yapımı patlayıcıyı ve 49 sığınağı imha etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kasaplar Federasyonundan 'Ramazanda kırmızı ete zam yok' açıklaması21 Nisan 2020 Salı 12:05
  • Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 2 milyon 480 bini aştı21 Nisan 2020 Salı 12:02
  • Zonguldak Valisi sağlık çalışanlarından bir kez daha özür diledi21 Nisan 2020 Salı 11:53
  • Hafter, Trablus’ta hastaneleri vurdu: 5 yaralı21 Nisan 2020 Salı 11:50
  • Sultangazi'de içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı21 Nisan 2020 Salı 11:36
  • Bakan Karaismailoğlu: Hava yolu yolcularının bilet iadelerini garanti altına aldık21 Nisan 2020 Salı 11:11
  • Çin tazminat kıskacında21 Nisan 2020 Salı 11:05
  • Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine mafya kurşunu21 Nisan 2020 Salı 10:55
  • İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi Türkiye'nin çağrısıyla toplanacak21 Nisan 2020 Salı 10:41
  • Ankara 23 Nisan'ı turistik gezi araçlarından yükselecek çocuk şarkılarıyla kutlayacak21 Nisan 2020 Salı 10:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti