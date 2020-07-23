  • BIST 118.080
  • Altın 412,935
  • Dolar 6,8419
  • Euro 7,9309
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 18 °C
»

Jandarma'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 14'ü yakalandı.
Jandarma'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüphelinin, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Şüphelilerin tespitinde, daha önce yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan askeri mahrem imamlar ve örgüt üyesi askerlerin beyanları ve teşhisleri ile örgütün mahrem yapısındaki kişilerin büfelerdeki sabit hatlar ya da ankesörlü telefonlarla yaptıkları aramaların analizlerinden yararlanıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, 12 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 14 zanlıyı gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün muvazzaf, 15'inin ihraç ve birinin emekli olduğu öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk mühendislerin geliştirdiği yeni İHA Alesta uçuşa hazırlanıyor23 Temmuz 2020 Perşembe 09:39
  • Türkiye'den Cezayir, Paraguay ve Sırbistan'a Kovid-19 sürecinde tıbbi malzeme yardımı23 Temmuz 2020 Perşembe 09:39
  • FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'nda yer aldıkları iddia edilen 14 şüpheli yakalandı23 Temmuz 2020 Perşembe 09:38
  • Kovid-19 mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçları 3 ay ertelendi23 Temmuz 2020 Perşembe 09:38
  • İstihdama ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi23 Temmuz 2020 Perşembe 09:37
  • Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti23 Temmuz 2020 Perşembe 09:36
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23 Temmuz 2020 Perşembe 09:35
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yazar Asım Gültekin için taziye mesajı23 Temmuz 2020 Perşembe 09:35
  • Pınar Gültekin'in cenazesi Bitlis'te defnedildi23 Temmuz 2020 Perşembe 09:34
  • Görevden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Demir tutuklandı23 Temmuz 2020 Perşembe 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti