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Jandarma’dan nezarethane bakım onarım yapım işi ihalesi

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin nezarethanelerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Ankara Jandarma Tedarik Merkez Komutanlığı, nezarethane bakım onarım yapım işi için ihaleye çıktı. İhale 04.10.2021 tarihinde yapılacak.
Jandarma’dan nezarethane bakım onarım yapım işi ihalesi

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerin nezarethanelerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Ankara Jandarma Tedarik Merkez Komutanlığı, nezarethane bakım onarım yapım işi için ihaleye çıktı. 

Bakım onarım çalışması yapılacak nezarethaneler şöyle:  1'inci Kısım Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı, 2'inci Kısım Kızılcıhamam Çeltikçi Karakolu, 3'üncü Kısım Elmadağ İlçe Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Kısım Etimesgut/Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı”

İhale 04.10.2021 tarihinde yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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