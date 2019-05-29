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Jandarmadan sahte belge operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri başta terör örgütü üyeleri olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilere sahte belge düzenleyen M.K. isimli şüpheliyi Avcılar'da düzenlediği operasyonla yakalandı.
Jandarmadan sahte belge operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; sahte belge imal etmek suçundan uzun süredir aranan M.K., isimli bir kişinin Avcılar'da bulunduğu bilgisini aldı. Aylar süren fiziki takip sonucunda M.K.'nın başta terör örgütü üyeleri olmak üzere yurtdışına kaçmak isteyen veya yurtiçinde yakalanmak istemeyen kişilere sahte nüfus cüzdanı, pasaport, sahte trafik tescil belgesi, sahte ehliyetler ile çeşitli işlemlerde kullanılmak üzere diploma, ustalık ve kalfalık belgeleri düzenlediğini tespit etti. 

ÇOK SAYIDA MÜHÜR VE SAHTE BELGE ELE GEÇİRİLDİ

M.K.'nın sahte belgeleri Avcılar'da ikamet ettiği evde hazırladığını tespit eden ve bu adresi takibe alan Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.Jandarma ekipleri evde yaptıkları aramalarda ülke genelinde hizmet veren noter, nüfus müdürlüğü, belediyeler, emniyet müdürlükleri ve evlendirme daireleri, kurumlara ait 250 adet sahte mühür, çok miktarda sahte plaka, sürücü belgeleri, trafik tescil belgeleri, çeşitli kurumlara ait diploma ve eğitim belgeleri ile sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirdi.

Ele geçirilen sahte mühür ve belgelerin yanı sıra, resmi belgede sahtecilik piyasasına sahte mühür temin ettiği belirlenen M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin bağlantılı olduğu kişileri yakalamak için düzenlenen geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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