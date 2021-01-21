Jandarmadan su istedi

Beypazarı ilçesinde yaşayan bir kadın jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Ekipler, yalnız yaşayan kadına damacana ile su getirdi.

Beypazarı’nın Üreğil Mahallesi'nde tek başına yaşayan 70 yaşındaki Gökmen Yılmaz koronavirüse yakalandı. Evinde karantina sürecini geçiren ve tek başına yaşayan kadın, evinin sularının donması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinden damacana su alarak yaşlı kadına teslim ettiler.

Kadın, kendisine su getiren jandarma ekiplerine uzaktan teşekkür ederek, dua etti.

Mahalle muhtarı Mustafa Ayanoğlu’da bu duyarlı davranışları dolayısıyla jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, donan su boruları için muhtarlık çalışma başlattı.