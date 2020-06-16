Jandarmadan yeni normal denetimi

Sarıyer İlçe Jandarma ekipleri de karar gereğince, sorumluluk alanlarındaki iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Uskumruköy'de bir lokantada yapılan denetimde ekipler "sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, ateş ölçme" gibi kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.
Lokanta çalışanlarına uyulması gereken kuralları hatırlatan jandarma ekipleri, çalışanlardan da uygulamalar hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemelerde işletmede kurallara uyulduğu tespit edildi.
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