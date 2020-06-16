  • BIST 110.940
  • Altın 380,237
  • Dolar 6,8425
  • Euro 7,6851
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

Jandarmadan yeni normal denetimi

İstanbul Valiliğince 'yeni normal'e uyulması konusunda denetimler yapılacağının açıklamasının ardından bugün de lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerde denetimler yapıldı.
Jandarmadan yeni normal denetimi

Sarıyer İlçe Jandarma ekipleri de karar gereğince, sorumluluk alanlarındaki iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Uskumruköy'de bir lokantada yapılan denetimde ekipler "sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, ateş ölçme" gibi kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Lokanta çalışanlarına uyulması gereken kuralları hatırlatan jandarma ekipleri, çalışanlardan da uygulamalar hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemelerde işletmede kurallara uyulduğu tespit edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Jandarmadan yeni normal denetimi16 Haziran 2020 Salı 22:55
  • İsrail Golan tepelerinin adını "Trump tepeleri" olarak değiştirecek16 Haziran 2020 Salı 22:54
  • Çin ile Hindistan askerleri arasında silahlı çatışma16 Haziran 2020 Salı 22:53
  • Burdur'da korkutan deprem16 Haziran 2020 Salı 22:51
  • Bitlis’te PKK/KCK Operasyonu16 Haziran 2020 Salı 21:58
  • Midyat'taki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama16 Haziran 2020 Salı 20:56
  • Virüs hızla kuşatıyor! Çok kritik 5 ilde vaka sayısı patladı! İstanbul'u geçiyorlar16 Haziran 2020 Salı 18:45
  • İçişleri Bakanı Soylu, ilk kez atanan valilerle toplantı yaptı16 Haziran 2020 Salı 18:41
  • THY, Sudan’dan 4. tahliye uçuşunu gerçekleştirdi16 Haziran 2020 Salı 18:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bingöl'deki depremde şehit olan Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı16 Haziran 2020 Salı 18:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti