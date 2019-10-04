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Jandarmanın 'görev ortakları' sevgiyle eğitiliyor

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkin görev alan at ve köpekler, JAKEM'de jandarma personelinin şefkatli ellerinde eğitim görüyor.
Jandarmanın 'görev ortakları' sevgiyle eğitiliyor

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı personelinin şefkatli ellerinde eğitim gören at ve köpekler, Türkiye'nin birçok yerinde görev yapıyor.

Nevşehir'de, 2003 yılından beri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren JAKEM'de, özellikle turizm bölgelerinde motorlu taşıtların giremediği alanlar ve asayiş olaylarında kullanılan atlar ile iz takip, devriye, narkotik, keşif, arama kurtarma, mayın ve bomba arama, özel operasyon gibi görevleri yapan köpekler, büyük bir özveri, titizlik ve sevgiyle yetiştiriliyor.

Hayvanlara karşı sevgilerini ortaya koyan görevli personeller, kimi zaman yavru köpeklere biberonla süt içiriyor kimi zaman da eğitimdeki köpeklerle oyun oynuyor.

Görevli kadın ve erkek personeller, her sabah ilgili oldukları eğitim birimindeki yavru köpekleri kucaklarına alıp hayvanların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Köpekler, motive oldukları neşeli oyunların ardından alandaki çeşitli parkurlarda eğitime tabii tutuluyor.

Atların tırnak ve tüylerini temizleyip sevdiği yiyecekleri veren personel, onları sevgiyle eğitmeye çalışıyor.

Jandarma, atların sosyal yaşama adapte olmalarını sağlamak ve birlik ruhunu kuvvetlendirmek için doğal alanlara gezi düzenliyor.

"Görevlerimizde bize çok büyük katkı sağlamaktadır"

JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, merkezde eğitilen at ve köpeklerin jandarma personelinin zorlu koşullarda görev ortağı olduğunu belirterek, hayvanlara, eğitime başladıkları ilk günden itibaren sevgi ve şefkatle yaklaşılmasının genel prensipleri olduğunu belirtti.

Altın, şunları kaydetti:

"Bünyemizde bulunan at ve köpeklerimizi sevgi ve ilgiyle eğitmekteyiz. Onlar da bu sevgiyi karşılıksız bırakmayarak görevlerimizde bize çok büyük katkı sağlamaktadır. Emniyet ve asayişi sağlarken, uyuşturucu maddelerinin ele geçirilmesinde ve uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasında, deprem, çığ gibi doğal afetler sonucu enkaz altında kalan insanlarımızın kurtarılmasında, operasyon bölgelerinde ise mayın, bomba ve el yapımı patlayıcıların yerlerinin tespit edilmesinde, kaybolan şahısların bulunmasında, JAKEM'de yetiştirdiğimiz köpeklerimiz bizlerin en büyük yardımcısıdır."

Altın, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutlayarak, "Bizler atalarımızdan öğrendiğimiz süvarilik geleneğini yaşatmakta, turizm bölgelerinde ve araçların giremediği mesire alanlarında halkımızın can ve mal güvenliğini atlarımızla birlikte özveriyle sağlamaktayız. Hayatımıza anlam katan dostlarımızı sevelim ve koruyalım." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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